В колонии в Цивильске нашли тайник с 39 мобильными телефонами

5 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

В Цивильске на территории исправительной колонии №9 УФСИН Чувашии в промышленной зоне учреждения сотрудниками оперативного отдела был обнаружен тайник, устроенный в металлическом ящике. Об этом сообщает УФСИН Чувашии.

При вскрытии тайника были обнаружены 16 свертков с 39 мобильными телефонами, 20 зарядны[ устройств для мобильных телефонов, 4 аккумуляторные батареи, 20 USB-кабелtq для зарядных устройств мобильных телефонов,  3 пачки дрожжей, 12 штекеров зарядных устройств для мобильных телефонов, наушники.

5.03.2020

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