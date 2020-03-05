В Цивильске на территории исправительной колонии №9 УФСИН Чувашии в промышленной зоне учреждения сотрудниками оперативного отдела был обнаружен тайник, устроенный в металлическом ящике. Об этом сообщает УФСИН Чувашии.
При вскрытии тайника были обнаружены 16 свертков с 39 мобильными телефонами, 20 зарядны[ устройств для мобильных телефонов, 4 аккумуляторные батареи, 20 USB-кабелtq для зарядных устройств мобильных телефонов, 3 пачки дрожжей, 12 штекеров зарядных устройств для мобильных телефонов, наушники.
5.03.2020
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