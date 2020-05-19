В Козловском районе продолжают работать мобильные группы, состоящие из сотрудников администрации района, центральной районной больницы, отдела МВД России по Козловскому району. В ежедневном режиме они выезжают в села и деревни, проверяют, как люди соблюдают карантин, как организована работа предприятий и торговых точек, общественного транспорта. Сегодняшний рейд показал, носят ли жители района маски в общественных местах.

Мобильная группа посетила один из новых магазинов федеральной торговой сети города Козловки. Представители власти убедились, что при входе покупатели могут обработать руки антисептическим средством. По всему периметру магазина нанесены специальные разметки, которые предупреждают о необходимости соблюдать социальную дистанцию. Если вдруг у покупателя не окажется маски, сделать одноразовую повязку можно прямо в здании магазина, отрезав кусочек двухслойный ткани, приготовленной для таких случаев.

Козловчане строго придерживаются новых ограничительных мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции, действующих в республике с 12 мая. В этом наглядно убедились сегодня представители мобильной группы. Напомним, что в общественном транспорте, такси, при посещении магазинов, аптек, парикмахерских жители Чувашии обязаны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (повязки, маски, респираторы).

С 15 по 18 мая в Козловском районе работали 12 мобильных групп. Они проверили более 150 торговых объектов, более 10 автобусов и маршруток на соблюдение мер по предотвращению распространения коронавируса, более 400 граждан на соблюдение масочного режима. В итоге оформили 1 акт фиксации нарушений и 1 объяснительную записку.

19.05.2020 www.tavanen.ru