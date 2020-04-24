Операционный блок Республиканского кардиологического диспансера Минздрава Чувашии в Чебоксарах будет оснащен комплексом оборудования для стерильных помещений, сообщает RosTender.info.

Минздрав республики в настоящее время проводит тендер на поставку оборудования. Его стоимость оценивается в 196,6 млн рублей. Заявки от поставщиков принимают до 6 мая, а 8 мая подведут итоги тендера. Согласно условиям контракта, комплекс предстоит смонтировать и запустить в декабре 2020 года.

Оборудование установят во всех семи операционных оперблока медцентра. Комплекс «чистых операционных» включает приточно-вытяжную вентиляционную систему, которая поставляет в помещения стерильный воздух, и специализированные конструктивно-технологические модули, обеспечивающие выполнение нормативных санитарно-гигиенических, микробиологических и климатических требований. Также в него входит оборудование, позволяющее организовать законченную систему для бесперебойного функционирования операционных. В частности, это лечебное газоснабжение, пневмопочта, водонасбжение и много другое.

Подрядчику предстоит адаптировать поставляемое оборудование к условиям каждой операционной, выполнить подготовку помещений на техническом этаже площадью 1300 кв. метров, установить рентгенозащитные элементы в помещениях, где будет использоваться рентген и провести прочие виды работ.

24.04.2020

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