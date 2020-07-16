В 9.52 час. 15 июля на пульт «01» поступило сообщение о том, что из пруда деревни Новая Яндоба Канашского района сотрудниками поисково-спасательной службы извлечен труп мужчины. Погибший – 33-летний житель соседнего населенного пункта Сипсирма, инвалид II группы. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

Как стало известно, сельчанин утонул во вторник вечером во время купания в необорудованном для этого месте. Тело было обнаружено на следующий день.

Всего с начала года на водоемах Чувашии зарегистрированы 20 проишествий. Погибли 19 человек, двое из них дети.