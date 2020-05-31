Около 14 часов 30 мая в дежурную часть ОМВД России по Канашскому району поступило сообщение от родителей девятилетнего мальчика, пропавшего в районе кладбища села Ачаксы Канашского района.

Как сообщает МВД по Чувашии, пока бабушка мальчика прибиралась на могиле родственников, ребенок ушел в неизвестном направлении – по всей видимости, в расположенный рядом лес. На место происшествия немедленно выехал весь личный состав ОМВД России по Канашскому району во главе с начальником райотдела подполковником полиции Александром Шакшиным. Служебная немецкая овчарка по кличке Персей взяла след от скамейки на кладбище, где некоторое время сидел пропавший ребенок, и повела младшего инспектора-кинолога старшего сержанта полиции Михаила Андриянова и его коллег в лес. Через полтора часа мальчик был обнаружен в полутора километрах от кладбища стоящим по пояс в воде – местность здесь болотистая. К счастью, с ним все оказалось в порядке, медицинская помощь не потребовалась.

31.05.2020

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