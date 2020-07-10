Последствия пожара в Канашском районе

За дежурные сутки в Чувашии зарегистрированы 10 пожаров. В пяти случаях из них горел мусор на открытой территории. Сотрудники МЧС России ликвидировали возгорания в городах Чебоксары и Алатырь, а также в Чебоксарском районе. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

9 июля около 14.30 час. пламя повредило один из частных домов в деревне Емалоки Ядринского района. Причина случившегося устанавливается.

Вчера в 15.30 час. шалость с огнем привела к пожару в хозяйстве 33-летнего жителя деревни Новое Урюмово Канашского района. Огонь уничтожил здесь надворные постройки. Виновником ЧП оказался 6-летний сын сельчанина. Известно, в то время как мать нянчилась с полуторогодовалым ребенком, старший с 5-летней сестренкой играл в детском штабе, обустроенном на сеновале. Как признался сам мальчик, он грел воду в пластиковом стакане. Спички для этого взял на кухне у плиты. Потушить разгоревшийся огонь дети, конечно же, не смогли. Выскочив из сарая, они побежали в огород. Охваченные пожаром постройки мать троих детей заметила поздно. К тому же, из-за сильного ветра пламя быстро перекинулось и на соседние хозяйства. Благо, никто из жильцов не пострадал.

Около 18.30 час. в четверг сгорели два заброшенных дома в деревне Малые Кошелеи Комсомольского района. В ликвидации возгорания спасатели задействовали 12 единиц техники. От огня удалось отстоять три жилых здания. Обстоятельства происшествия выясняются.

В то же время в деревне Сюндюково Мариинско-Посадского района пожар уничтожил частный дом. Спасены расположенные рядом два сарая и соседские гараж с баней.

В ночь на 10 июля от огня пострадал дом 63-летней жительницы деревни Черепаново Красночетайского района. Сгорела внутренняя отделка помещения на площади 15 кв. м. и часть имущества, повреждена находящаяся рядом парная.