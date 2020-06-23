23 июня в индустриальном парке в городе Канаш сразу два события: состоялся пуск газа в новый газопровод и открылось новое производство холодильных шкафов торговой марки ARKTO. Оба мероприятия посетил врио Главы Чувашии Олег Николаев.

Во время своего визита глава региона подчеркнул, что статус территории опережающего социально-экономического развития позволяет создать для инвесторов льготные условия по реализации инвестиционных проектов. Так, первые пять налоговых периодов резиденты будут платить налог на прибыль только в размере 5%, вторые пять периодов – 12%. Кроме того, предусмотрено полное освобождение от уплаты налога на имущество и налога на землю.

При том, арендатор получает не просто помещение, а возможность запустить собственное производство на полностью подготовленной площадке. Здесь подведены коммуникации, создана инфраструктура, продумана дорожная сеть. Для резидентов условия позволяют снизить издержки за счёт более эффективной организации процессов производства, хранения и транспортировки продукции.

Именно так компания Аркто, выпускающая торгово-холодильное оборудование, запустила в Канаше свое новое производство. Здание завода построено «с нуля», оснащено современным технологическим оборудованием. На сегодняшний день на предприятии запущено серийное производство восьми моделей холодильных шкафов.

«Благодаря таким льготным условиям развиваются новые производства, создаются новые рабочие места, растут налоговые отчисления в бюджет. Важно, что происходят такие позитивные процессы на благо жителей республики», –подчеркнул Олег Николаев по итогам визита на завод.

Отметим, что пока на особую экономическую территорию, созданную в городе Канаш, пришли три резидента: ООО «Новитэк», ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций» и ООО «Аркто». До 2027 года разместить здесь свои производства смогут, как минимум, 17 организаций.

Ранее врио Главы республики посетил индустриальные парки в Чебоксарах. В планах чувашского правительства в ближайшее время создать преференциальную территорию в моногороде Новочебоксарск.