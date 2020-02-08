7 февраля в отдел МВД России по городу Канаш обратился 53-летний местный житель. Мужчина сообщил, что перевел мошенникам свыше 3 миллионов рублей, взятых в кредит.

Началось все в ноябре 2019 года, когда на сотовый телефон горожанина позвонила незнакомая женщина и предложила поучаствовать в получении прибыли от вложенных денежных средств за счет изменений курса валют. «По ее рекомендации я вначале вложил 250 долларов США на счёт брокерского сайта. У меня появился свой личный кабинет, где я мог наблюдать за состоянием своего счета», — рассказал полицейским потерпевший. В последующем мужчине посоветовали вложить как можно больше денег для получения сверхвысоких процентов по вкладу. Для этого он оформил кредиты в шести банках и в течение двух месяцев перевел на различные счета свыше 3 миллионов 235 тысяч рублей. В конце января горожанин увидел в своем личном кабинете, что его счета обнулились. Только тогда мужчина осознал, что его обманули и обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленники устанавливаются. Известно, что они находятся за пределами Чувашии.

8.02.2020

www.tavanen.ru