В Канаше после ДТП одна из машин по инерции сбила пожилую женщину.

Авария произошла 12 марта около 10 часов 20 минут на улице Железнодорожная в Канаше. Предварительно, водитель автомобиля «Лада Приора», с включенным правым сигналом поворота остановился на проезжей части, пропуская пешехода. В этот момент на полном ходу в него врезался попутный «Хёнде Сантафе». От удара «Лада» по инерции совершила наезд на 75-летнюю местную жительницу, которая в этот момент переходила дорогу. В результате ДТП женщина получила травмы, ей оказана медицинская помощь.

Как сообщает ГИБДД Чувашии, предварительной причиной аварии стало не соблюдение водителем иномарки безопасной дистанции до впереди движущегося транспортного средства. В отношении него составлен административный материал по части 1 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной и пешей колоны либо занятие места в ней») и части 2 статьи 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней степени тяжести вреда здоровью потерпевшего»).