В Канаше границы парка культуры и отдыха внесли в реестр по решению суда

12 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях в Канаше.  Было установлено, что сведения об установлении границ особо охраняемой природной территории местного значения «Канашский городской парк культуры и отдыха» в Единый государственный реестр недвижимости не внесены. Об этом сообщает Чебоксарская природоохранная прокуратура. 
С целью устранения нарушений закона внесено представление главе администрации г. Канаш.
В связи с тем, что нарушение закона устранено не было, природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены.
Нарушение закона устранено.  Границы особо охраняемой природной территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

12.01.2020

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