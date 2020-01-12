Чебоксарская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку исполнения законодательства об особо охраняемых природных территориях в Канаше. Было установлено, что сведения об установлении границ особо охраняемой природной территории местного значения «Канашский городской парк культуры и отдыха» в Единый государственный реестр недвижимости не внесены. Об этом сообщает Чебоксарская природоохранная прокуратура.
С целью устранения нарушений закона внесено представление главе администрации г. Канаш.
В связи с тем, что нарушение закона устранено не было, природоохранный прокурор обратился в суд. Решением суда требования прокурора удовлетворены.
Нарушение закона устранено. Границы особо охраняемой природной территории внесены в Единый государственный реестр недвижимости.
12.01.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: