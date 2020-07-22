Сегодня около 7 часов утра в Канаше столкнулись автомобиль скорой помощи и УАЗ. Обстоятельства аварии выясняются.

Фото службы скорой помощи и медицины катастроф

Бригада скорой ехала на ДТП в Канашском районе:возле деревни Нижнее Девлизерово столкнулись два автомобиля, пострадала женщина.





На оба ДТП сразу же были направлены еще две бригады, всем пациентам оперативно оказали помощь. Женщина, пострадавшая в аварии возле деревни Нижнее Девлизерово, госпитализирована.

В ДТП с участием машины “103” пострадали врач скорой и один человек из УАЗа. Мужчине из УАЗа помощь оказали на месте. Врача скорой помощи доставили в больницу и после обследования отпустили на амбулаторное лечение.