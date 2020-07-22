В Канаше «буханка» перевернулась после столкновения с машиной «скорой»

22 июля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня около  7 часов утра в Канаше  столкнулись автомобиль скорой помощи и УАЗ. Обстоятельства аварии выясняются. 

Фото службы скорой помощи и медицины катастроф

Бригада скорой ехала на ДТП в Канашском районе:возле деревни Нижнее Девлизерово столкнулись два автомобиля, пострадала женщина.

На оба ДТП сразу же были направлены еще две бригады, всем пациентам оперативно оказали помощь. Женщина, пострадавшая в аварии возле деревни Нижнее Девлизерово, госпитализирована. 

В ДТП с участием машины “103” пострадали врач скорой и один человек из УАЗа. Мужчине из УАЗа помощь оказали на месте. Врача скорой помощи доставили в больницу и после обследования отпустили на амбулаторное лечение. 

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