Сегодня около 7 часов утра в Канаше столкнулись автомобиль скорой помощи и УАЗ. Обстоятельства аварии выясняются.
Фото службы скорой помощи и медицины катастроф
Бригада скорой ехала на ДТП в Канашском районе:возле деревни Нижнее Девлизерово столкнулись два автомобиля, пострадала женщина.
На оба ДТП сразу же были направлены еще две бригады, всем пациентам оперативно оказали помощь. Женщина, пострадавшая в аварии возле деревни Нижнее Девлизерово, госпитализирована.
В ДТП с участием машины “103” пострадали врач скорой и один человек из УАЗа. Мужчине из УАЗа помощь оказали на месте. Врача скорой помощи доставили в больницу и после обследования отпустили на амбулаторное лечение.
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