В Ишлейском сельском поселении двое таксистов по собственной инициативе развозят продукты и медикаменты пожилым, чтобы минимизировать количество их выходов из дома.

Как рассказал глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин, сотрудники администрации поселения обзванивают каждый день прибывших из других регионов или стран, интересуются состоянием их здоровья. Также раздаются памятки, выносятся устные предупреждения о натушении режима самоизоляции.

Мобильная бригада проверяет соблюдение режима самоизоляции в поселении. На этой неделе проведено три рейда, составлено пять актов о нарушении режима самоизоляции.

Среди встретившихся на улицах членам мобильной бригады были и в нетрезвом состоянии.

Кстати Пока решение об отмене проведения или переносе «Акатуя» в с. Ишлеи не принято. Планировалось, что поселению выделят пять миллионов рублей. В настоящее время готовятся документы и земельный участок для строительства модульного клуба в д. Мадикасы. Аукцион на благоустройство общественной территории в с. Ишлеи будет объявлен в ближайшее время. Также планируется провести ремонт тротуаров в с. Ишлеи.

16.04.2020

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