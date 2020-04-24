В Ишлейском сельском поселении нуждающиеся в доставке продуктов обращаются в администрацию поселения.

Глава Ишлейского сельского поселения Евгений Субботин рассказал: «Ограничительные меры дают свой эффект. На улицах людей стало значительно меньше, жители поселения выходят только в магазин, аптеку. Практически все соблюдают режим самоизоляции.

Каждое утро специалисты администрации поселения обзванивают и узнают о состоянии здоровья приезжих людей. Мы раздаем памятки, также они развешены по магазинам. Людей, проходивших обязательную 14-дневную самоизоляцию, в списке уже нет. В администрацию поступают звонки о помощи, добровольцы – таксисты отвозят продукты этим людям».

24.04.2020

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