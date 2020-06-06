Сегодня, 6 июня, православные россияне отмечают Троицкую родительскую субботу, когда поминают усопших и посещают кладбища. Но из-за ситуации с коронавирусом посещение кладбищ запрещено в Чувашии.

С утра мобильные группы отправились на патрулирование кладбищ в Ишлейском сельском поселении. В составе группы — представители администрации поселения, сотрудники полиции. На кладбищах с. Ишлеи, д. Ядринкасы, д. Чурачики не было ни одного человека. Не было сегодня прихожан и в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Ишлеи.

Проверка кладбищ Ишлейского сельского поселения перед Троицей

Добавим, что нарушителям запрета на посещение кладбищ грозят серьезные штрафы — до 80 тысяч рублей. На участках дорог, ведущих к городским и районным кладбищам, будут дежурить посты ДПС. Службы в храмах пройдут в закрытом режиме, приходы выдадут пропуска лишь тем священникам, которые заняты в богослужении.

6.06.2020

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