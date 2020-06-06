В Ишлейском сельском поселении с утра мобильные группы патрулируют кладбища

6 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня, 6 июня,  православные россияне отмечают Троицкую родительскую субботу, когда поминают усопших и посещают кладбища.  Но из-за ситуации с коронавирусом посещение кладбищ запрещено в Чувашии. 

С утра мобильные группы отправились на патрулирование кладбищ в Ишлейском сельском поселении.  В составе группы — представители администрации поселения,  сотрудники полиции. На кладбищах с. Ишлеи,  д. Ядринкасы,  д. Чурачики не было ни одного человека.  Не было сегодня прихожан и в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в с. Ишлеи. 

Проверка кладбищ Ишлейского сельского поселения перед Троицей


Добавим,  что нарушителям запрета на посещение кладбищ грозят серьезные штрафы — до 80 тысяч рублей. На участках дорог, ведущих к городским и районным кладбищам, будут дежурить посты ДПС. Службы в храмах пройдут в закрытом режиме, приходы выдадут пропуска лишь тем священникам, которые заняты в богослужении. 

 

 

6.06.2020

www.tavanen.ru 

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