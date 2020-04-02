В Ишлейском сельском поселении огороживают сигнальной лентой детские площадки

2 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

В д. Ядринкасы,  Хорамакасы, Шайгидьдино, Мамги, Мутикасы, Корак-Чурачики,  Синьял-Чурачики, Вуспюрт-Чурачики, Хачики, Мускаринкасы, Мадикасы, с. Ишлеи Ишлейского сельского поселения огорожены сигнальной лентой детские площадки, вывешены предупреждаюшие объявления. Это делается   в целях соблюдения жителями режима самоизоляции в период распространения коронавируса.  Об этом сообщил глава поселения Евгений Субботин.

Также в поселении работает мобильная бригада из числа сотрудников Чебоксарской районной больницы и администрации Чебоксарского района,  которые обходят места проживания приезжих и проверяют состояние их здоровья.

2.04.2020

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