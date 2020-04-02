В д. Ядринкасы, Хорамакасы, Шайгидьдино, Мамги, Мутикасы, Корак-Чурачики, Синьял-Чурачики, Вуспюрт-Чурачики, Хачики, Мускаринкасы, Мадикасы, с. Ишлеи Ишлейского сельского поселения огорожены сигнальной лентой детские площадки, вывешены предупреждаюшие объявления. Это делается в целях соблюдения жителями режима самоизоляции в период распространения коронавируса. Об этом сообщил глава поселения Евгений Субботин.

Также в поселении работает мобильная бригада из числа сотрудников Чебоксарской районной больницы и администрации Чебоксарского района, которые обходят места проживания приезжих и проверяют состояние их здоровья.

2.04.2020

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