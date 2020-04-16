В Ишакском сельском поселении депутаты, старосты проверяют, как соблюдается режим самоизоляции.

Глава поселения Анатолий Максимов рассказал: «Мобильная бригада по графику ходит по улицам и проверяет тех, кто не соблюдает режим самоизоляции. Позавчера было составлено 2 письменных предупреждения. Многие по необходимости выходят в магазины, аптеки – им даны памятки, предупреждения, что необходимо держать дистанцию, ходить в масках и соблюдать режим самоизоляции. Если же находятся злостные нарушители, сами вызываем мобильную бригаду, но пока таких случаев не было. В каждом населенном пункте задействованы депутаты, активисты. Они оповещают об ужесточении мер по соблюдению режима самоизоляции. Работники администрации поселения вывесили по торговым точкам, магазинам, остановкам листки о необходимости соблюдения режима самоизоляции. Также почтальоны доводят информацию, когда развозят газеты».

16.04.2020

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