Первый резидент Индустриального парка Чебоксар ООО «Идеальная кровля» получило разрешение на ввод в эксплуатацию производственного здания. На территории парка (2 очередь) компания будет заниматься производством кровельных изделий из тонколистового металла. Об этом сообщает Минэкономразвития Чувашии.

Идеальная кровля успешно работает на рынке кровельных материалов с 2007 г. За это время реализовано более 1.5 млн. кв. метров кровельных покрытий.

Справочно:

В настоящее время в Чебоксарах реализуются два проекта по созданию Индустриальных парков в г.Чебоксары (первая и вторая очереди), в сфере промышленного производства, инноваций. Индустриальный парк (первая очередь) создается на земельном участке площадью 23,1 га, расположенном южнее ПАО «Промтрактор», Индустриальный парк (вторая очередь) создается рядом на земельном участке площадью 23,8 га, расположенном восточнее ПАО «Промтрактор».

Специализация обоих проектов: электротехническое производство, машиностроение, металлообработка, производство строительных материалов.

11.01.2020

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