Вчера в Икковском доме творчества начался ремонт. Он проводится в рамках программы по реконструкции объектов культуры, реализуемой в честь 100-летия Чувашской автономии. Аукцион выиграла ООО «Строительная компания «РИМ», предложившая 1634074 вместо начальной цены контракта 2513960 руб.

Как сообщил глава Сирмапосинского сельского поселения Рамиль Гильметдинов, в рамках ремонта планируется заменить оконные блоки на пластиковые, полы, покрасить стены, монтировать новый потолок, заменить систему электроснабжения, установить пожарную сигнализацию.

Сегодня представители фирмы строительного контроля посетили объект и обсудили вместе с подрядчиком, как ремонтировать стену, которая из-за прохудившейся кровли начала разрушаться.

Ремонт должны завершить за месяц.

Напомним, что в данном сельском поселении в этом году по национальному проекту «Культура» планируют отремонтировать помещения Икковской, Чиршкасинской библиотек и Чиршкасинского дома творчества. Общая стоимость работ — 6 млн рублей.

Ремонт Икковского дома творчества #таванен



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13.03.2020

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