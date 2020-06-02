29 мая около 19.00 час. в пруду поселка Березовка Ибресинского района утонул 63-летний местный житель. По словам очевидцев, мужчина рыбачил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Решив искупаться, сельчанин нырнул в воду и не смог выплыть. Тело погибшего нашли и извлекли из пруда водолазы Поисково-спасательной службы республики. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии.

С начала года на водных объектах Чувашии зарегистрированы пять происшествий, на которых погибли пять человек, в том числе один ребенок.

2.06.2020

www.tavanen.ru