Прокуратурой Ибресинского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 39-летней местной жительницы. Она обвинялась в совершении заведомо ложного доноса о совершении преступления.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии, в судебном заседании установлено, что подсудимая в один из дней осени 2019 года, находясь на территории своего хозяйства, и будучи в состоянии алкогольного опьянения, потеряла дорогостоящий сотовый телефон. Испугавшись, что вернувшийся домой супруг, выскажет ей претензии, она, схватив нож, выбежала ему навстречу и сообщила о том, что ей пришлось обороняться от неизвестного мужчины, ворвавшегося в дом и похитившего ее сотовый телефон.

Доверившись словам супруги, мужчина вызвал сотрудников полиции, которым подсудимая рассказал ту же выдуманную историю, и подала письменное заявление о несоответствующем действительности факте открытого хищения неустановленным лицом ее сотового телефона.

Впоследствии на основании ее заявления и пояснений сотрудниками ОМВД России по Ибресинскому району было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что никто в отношении подсудимой преступления не совершал.

Своими действиями подсудимая нарушила нормальную деятельность правоохранительных органов, что выразилось в необходимости проверки ложной информации и производства предварительного следствия. Подобные действия приводят к возрастанию нагрузки на правоохранительные органы, отвлекают их от решения реальных задач преодоления преступности, подрывают их авторитет среди населения, а также создают для невиновного человека угрозу безосновательного уголовного преследования и ограничения в правах.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пообещав встать на путь исправления.

Суд, приняв во внимание наличие смягчающих обстоятельств, положительные характеристики по месту жительства, а также иные данные о личности подсудимой, назначил ей меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 10 000 рублей.

Постановление суда не вступило в законную силу.

11.02.2020

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