В Ибресинской центральной районной больнице врачи спасли жизнь 66-летней женщине, поступившей в состоянии анафилактического шока. Об этом сообщает Минздрав Чувашии.

«Пациентку укусила змея во время сбора ягод. Появились жалобы на выраженную общую слабость, головокружение, схваткообразные боли в животе, тошноту, многократную рвоту. При поступлении в клинику артериальное давление у пациентки упало настолько, что не определялось приборами, наблюдалось сердцебиение до 120 ударов в минуту, дыхание было поверхностным, состояние стремительно ухудшалось и грозило летальным исходом. Счет шел на минуты», — говорит врач-реаниматолог Ибресинской ЦРБ Иванов Дмитрий.

Проведенные обследования показали, что шок возник из-за реакции организма на укус ядовитой змеи. Реакция была настолько сильной, что все жизненно важные органы дали сильнейший сбой.

В отделении анестезиологии и реаниматологии провели интенсивную терапию для выведения токсинов из организма и стабилизации состояния. Через сутки состояние пациентки улучшилось — и спустя некоторое время проведения курса лечения, женщину благополучно выписали домой.