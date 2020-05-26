В целях избежания распространения коронавируса в Ленинском районном суде г. Чебоксары с 26 мая 2020 года по 05 июня 2020 года приостановлены прием граждан и юридических лиц. В этот период рассматриваются только дела и материалы безотлагательного характера, в том числе о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения; о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни; об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3–5 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; об обеспечении иска и другие), дела в порядке упрощенного производства ,дела, всеми участниками которых заявлены ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при рассмотрении дела не является обязательным. Об этом сообщается на сайте суда.

Лица, являющиеся участниками судебных процессов по делам и материалам безотлагательного характера, допускаются в суд лишь при наличи средств индивидуальной защиты.

26.05.2020

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