Из государственной собственности Чувашской Республики в муниципальную собственность города Новочебоксарска переданы нежилое помещение общей площадью 1 989,9 кв. метра и земельный участок общей площадью 4 075 кв. метров, расположенные по адресу: г. Новочебоксарск, ул. Винокурова, д. 42. По этому адресу ранее располагался кинотеатр «Атал». Об этом сообщает Минюст Чувашии.
После государственной регистрации права собственности указанное имущество будет использоваться АУ «Чувашский государственный экспериментальный театр драмы» Минкультуры Чувашии для оказания услуг жителям республики и города Новочебоксарска.
9.01.2020
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