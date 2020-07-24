В здании Ишакской школы продолжается капитальный ремонт

24 июля, 2020 - Новости - нет комментариев

С 1 июня 2020 г. ООО «Малая строительная организация «Аликовская» выполняет капитальный ремонт здания МБОУ «Ишакская СОШ» Чебоксарского района Чувашской Республики.

В настоящее время подрядчик проводит устройство основания под фундаменты песчаного. выполняется устройство стяжек цементных; разборку деревянных заполнений проемов дверных; идет процесс  установки блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах.

Что касается ремонта системы отопления,  то установлены радиаторы отопительные чугунные;выполняется прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных
неоцинкованных труб .

В части ремонта системы водоотведения выполняется разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб; прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром;установлены воронки водосточные.

Для полноценного функционирования системы  водоснабжения выполняется прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления.

Фото https://vk.com/wall-132001801_1240

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