В Чувашии в заповеднике «Присурский» сурки вышли из спячки во всех семейных норах. Первые проснувшиеся сурки в этом годы были отмечены 7-9 марта. Период между выходом первой сурчиной семьи и появлением всех семей составил 18 дней. По многолетним наблюдениям самый продолжительный период наблюдался в 2012 году – 36 дней, а самый короткий – 3 дня в 2005 году. Средний многолетний период составил 12 дней за всю историю наблюдений в заповеднике «Присурский».

Сурки переселились в постоянные летние норы, занялись «ремонтом» постоянных летних и временных нор. В ясные дни на сурчиных бутанах можно наблюдать одновременно где-то пару, а где-то и до пяти сурков.

4.04.2020

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