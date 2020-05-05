В Заволжье от кафе «Майами» до поселка Сосновка могут построить велодорожку и пешеходный тротуар.
Возможность строительства объекта обсудил 5 мая врио Главы Чувашии Олег Николаев c министром строительства, архитектуры и ЖКХ республики Александром Героевым и главой администрации Чебоксар Алексеем Ладыковым в рамках посещения Заволжья.
Олег Николаев считает, что строительство велодорожки и тротуара на данной территории оправданно и перспективно.
«Идея строительства не новая, обсуждалась давно и лежит в плоскости повышения туристической привлекательности. Очевидно, что с появлением газа в Заволжье активизируется строительство объектов, в том числе туристического назначения. В связи с этим появляется необходимость строительства велодорожки и пешеходной дорожки. Это важно и для спортсменов, которые проходят сборы в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка», — пояснил врио Главы республики.
5.05.2020
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