Купание в проруби в Заволжье в этом году отменяется. Связано это с резким потеплением и неустойчивостью льда. Его толщина сейчас составляет 10-15 см, вместо безопасных 25 см. #крещенскиекупания #чебоксары2020 #администрациячебоксар