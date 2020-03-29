В Заволжье в субботу ликвидировали 40 очагов возгораний

29 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

В субботу в республике зафиксированы десятки локальных возгораний сухой травы. В Заволжье устранено свыше 40 очагов возгораний в местах отдыха людей.

В Минприроды Чувашии напоминают, что безответственное отношение к природе может привести с серьезным последствиям. Не допускайте распространения открытого огня. Не оставляйте непотушенными костры, а лучше не разводите их в местах, для этого не предназначенных. Не проходите мимо горящей травы. Попытайтесь потушить огонь своими силами или сообщите о возгорании по телефону 101. Будьте внимательны и ответственны.

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Только за субботу в Чувашии зафиксированы десятки локальных возгораний сухой травы, в Заволжье устранено свыше 40 очагов в местах отдыха людей. Давайте проведем длинные выходные без происшествий! Не допускайте распространения открытого огня. Легкомысленное отношение к природе может привести к серьезным последствиям. Не оставляйте непотушенные костры, а лучше вообще не разводите их в местах, для этого не предназначенных. Не проходите мимо горящей травы. Попытайтесь потушить огонь своими силами или сообщите о возгорании по телефону 101. Будьте внимательны и ответственны!

A post shared by Олег Николаев (@oanikolaev1969) on

29.03.2020

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