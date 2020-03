View this post on Instagram

Только за субботу в Чувашии зафиксированы десятки локальных возгораний сухой травы, в Заволжье устранено свыше 40 очагов в местах отдыха людей. Давайте проведем длинные выходные без происшествий! Не допускайте распространения открытого огня. Легкомысленное отношение к природе может привести к серьезным последствиям. Не оставляйте непотушенные костры, а лучше вообще не разводите их в местах, для этого не предназначенных. Не проходите мимо горящей травы. Попытайтесь потушить огонь своими силами или сообщите о возгорании по телефону 101. Будьте внимательны и ответственны!