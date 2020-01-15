14 января представители шести ведущих вузов республики, в рамках Единого дня профориентации встретились с учащимися выпускных классов Чебоксарского района Чувашской Республики. Более 200 будущих выпускников школ Чебоксарского района собрались в актовом зале Кугесьской средней общеобразовательной школы № 1.

Перед собравшимися школьниками выступила заместитель начальника отдела образования и моложёной политики администрации Чебоксарского района Лариса Ильина, которая сделала акцент на значимости данного мероприятия для будущих выпускников школ, которым совсем скоро предстоит сделать очень ответственное и важное решение – выбор профессии и места, где они эту профессию могут получить.

Представители шести ведущих вузов республики — лидеров на рынке образовательных услуг Чувашской Республики — ЧГУ им. И.Н. Ульянова, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, Чебоксарских филиалов РАНХиГС и Московского политеха — рассказали будущим абитуриентам о порядке приема в вузы, ознакомили с историей и традициями учебных заведений, представили информацию о вступительных испытаниях по различным специальностям. В ходе встречи все присутствующие смогли получить много нужной и полезной информации как через буклеты и газеты, так и в ходе демонстрации фильмов и презентаций.

О важных критериях выбора организации высшего образования для профессионального, творческого и личностного роста старшеклассникам доходчиво рассказал председатель Совета ректоров вузов ЧР, ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров. Он провел наглядную электронную презентацию достижений и перспектив развития одного из ведущих высших учебных заведений региона – Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова.

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) представляли ректор, доктор исторических наук, профессор Валерий Андреев и начальник отдела продвижения образовательных услуг и профориентационной работы Ольга Малофеева. Они также ознакомили школьников с правилами приема в учебное заведение и с перспективами, которые даёт обучение в кооперативном институте.

Встреча завершилась зажигательной концертной программой студентов Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, которая вызвала массу бурных положительных эмоций в зале.

15.01.2020

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