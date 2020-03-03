Управление Росреестра по Чувашской Республике сообщает, что в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) внесена новая кадастровая стоимость земельных участков земель населенных пунктов, определенная по состоянию на 1 января 2019 г. и применяемая с 1 января 2020 г.

Кадастровая стоимость рассчитана БУ ЧР «Чуваштехинвентаризация» Минюста Чувашской Республики. Для получения разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, а также с заявлением об исправлении ошибок, допущенных при ее определении, жителям республики необходимо обращаться в «Чуваштехинвентаризацию» по адресу: г.Чебоксары, пер. Бабушкина, д.8, тел.57-03-07.

В случаях если земельные участки были поставлены на государственный кадастровый учет после проведения работ по государственной кадастровой оценке земель населенных пунктов или изменились их количественные и (или) качественные характеристики, кадастровую стоимость таких объектов также будет рассчитывать «Чуваштехинвентаризация», используя результаты последней оценки с применением утвержденной Методики. Сведения о таких объектах будут переданы Управлением Росреестра в «Чуваштехинвентаризацию». После расчета бюджетным учреждением их кадастровой стоимости, информация будет внесена в ЕГРН.

Сведения о кадастровой стоимости можно узнать бесплатно, заказав выписку о кадастровой стоимости через МФЦ или портал Росреестра.

Установить кадастровую стоимость объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости можно, подав заявление о пересмотре оценки в Верховный суд Чувашской Республики или региональную Комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости.

Комиссия по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Управлении Росреестра не уполномочена на рассмотрение заявлений о пересмотре кадастровой стоимости, определенной «Чуваштехинвентаризацией».

3.03.2020

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