В д. Шоркино обустроили купель

16 января, 2020 - Новости - нет комментариев

Сегодня в д. Шоркино Сарабакасинского сельского поселения состоялось открытие купели. В мероприятии приняли участие глава администрации Чебоксарского района Владимир Димитриев, глава Сарабакасинского сельского поселения Павел Амурцев.

По словам Павла Амурцева, купель обустроена по программе инициативного бюджетирования.

За качественное выполнение работ по устройству купели в д. Шоркино вручена благодарность главы администрации района индивидуальному предпринимателю Юрию Романову.

16.01.2020

www.tavanen.ru

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