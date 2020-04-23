В Чебоксарском районе значительные средства выделены на ремонт дорог.

В Янышском сельском поселении ищут подрядчика для ремонта участка автомобильной дороги по ул. Центральная от дома №1 до дома №5, переход по переулку на ул. Зеленая от дома №1 до дома №8, по ул. Солнечная от дома №6 до дома №28 деревни Турикасы (начальная цена контракта — 4089854 руб.); в Кшаушском сельском поселении — в д. Тимер-Сирма по ул. Московская от дома №37 до дома №79 (1524811 руб.).

В с. Абашево запланирован ремонт участка автомобильной дороги от дома 14 до автодороги «Волга-Абашево» по ул. Нижняя (904519 руб.), в с. Моштауши на ремонт дороги выделяют 2058543 руб.

Администрация Чебоксарского района намерена отремонтировать участок автомобильной дороги «Волга»-Шорчекасы-Атлашево (4918577 руб.).

23.04.2020

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