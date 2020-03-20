В д.Полевые Бикшики горела баня

20 марта, 2020 - Актуально - нет комментариев

19 марта около 19.30 час. от огня пострадала баня в хозяйстве 75-летнего жителя деревни Полевые Бикшики Батыревского района. Пожар повредил часть внутренней отделки бревенчатого строения. В ликвидации возгорания спасатели задействовали две единицы техники. По предварительной версии, причиной ЧП стало неправильное устройство дымовой трубы. 

Как сообщает ГУ МЧС РФ по Чувашии, с начала года в республике произошли 211 пожаров. Общий материальный ущерб от них составил более семи миллионов рублей. Огонь унес жизни девяти человек, еще 17 получили травмы. Спасены 34 человека.

20.03.2020

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