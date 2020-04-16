В Шинерпосинском сельском поселении для информирования населения о способах борьбы с коронавирусом используют систему оповещения.

Глава Шинерпосинского сельского поселения Вячеслав Столяров сообщил: «Гражданам постоянно напоминаем о том, что во время самоизоляции необходимо оставаться дома, не выходить без необходимости, в магазине соблюдать безопасную дистанцию, мыть руки как можно чаще, носить медицинские маски. В Новых Тренькасах объясняем про это через систему оповещения, пускаем аудиоролики на русском и чувашском языках.

Старосты деревень ежедневно сообщают нам о вновь прибывших с других регионов. На сегодняшний день их 24. Они строго соблюдают режим самоизоляции.

На улице практически все ходят в масках. В частных домах дети на приусадебных участках играют. А вот в Новых Тренькасах, где многоквартирные дома, были случаи, что дети возле подъезда играли. Родителям напоминаем об ответственности за такие нарушения самоизоляции».

16.04.2020

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