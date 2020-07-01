В Чебоксарском районе к 15 часам явка более 80% избирателей на Общероссийском голосовании по вопросам внесения изменений в Конституцию РФ зарегистрирована на участке №1706 (82,30%) в с.Хыркасы Вурман-Сюктерского сельского поселения, №1707 (80,49%) в д.Селиванкино Синьял-Покровского сельского поселения, №1720 в д.Мускаринкасы Ишлейского сельского поселения (91,84%), №1722 в д.Корак-Чурачики Ишлейского сельского поселения (84,81%), №1723 в д.Ядринкасы Ишлейского сельского поселения(87,62%), №1738 в д.Малые Карачуры Большекатрасьского сельского поселения (87,92%), №1750 в с.Акулево (87,98%), №1751 в с.Акулево (82,44%), №1756 в д.Вурманкасы Лапсарского сельского поселения (82,16%), №1758 д. Ойкасы Лапсарского сельского поселения (82,53%). №1764 в д.Юраково (84,18%).

Самая низкая явка — на избирательном участке №1724 в п. Кугеси (49,79%), №1726 в п. Кугеси (49,51%).

Проголосовали 30227 избирателей, общее число избирателей -44624. Общая явка -67,74%.

1.07.2020

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