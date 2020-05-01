Для ликвидации очага бешенства животных установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории д. Моштауши Чебоксарского района с 1 мая 2020 г. до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Распоряжение об этом подписал врио главы Чувашии Олег Николаев.

На период карантина н а территории неблагополучного пункта запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных, торговлю домашними животными; вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

1.05.2020

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