В д. Моштауши установлен карантин по бешенству

1 мая, 2020 - Новости - нет комментариев
Для ликвидации очага бешенства животных установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории д. Моштауши Чебоксарского района с 1 мая 2020 г. до истечения двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством при условии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий. Распоряжение об этом подписал врио главы Чувашии Олег Николаев.
На период карантина на территории неблагополучного пункта запрещено проведение выставок собак и кошек, выводок и натаски собак, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах и т.д.) диких животных, торговлю домашними животными;вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.
1.05.2020
www.tavanen.ru

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