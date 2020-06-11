В д. Моштауши Абашевского сельского поселения, где выявлен факт бешенства собаки и объявлен карантин, продолжаются мероприятия по профилактике этого опасного заболевания.

Как сообщил и.о. начальника Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Матьянов, бешенство подтвердилось у собаки в личном подсобном хозяйстве. Предположительно, она контактировала с зараженной лисой.

Карантин при благоприятном исходе (отсутствии новых случаев) должен завершиться 1 июля.

Напомним, что в мае проведена вакцинация лис вблизи агрохолдинга в Чебоксарском районе.

11.06.2020

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