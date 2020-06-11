В д. Моштауши действует карантин по бешенству

11 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

В д. Моштауши Абашевского сельского поселения, где выявлен факт бешенства собаки и объявлен карантин, продолжаются мероприятия по профилактике этого опасного заболевания.  

Как сообщил и.о. начальника Чебоксарской районной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Матьянов,  бешенство подтвердилось у собаки в личном подсобном хозяйстве.  Предположительно,  она контактировала с зараженной лисой. 

Карантин при благоприятном исходе (отсутствии новых случаев) должен завершиться 1 июля.

Напомним,  что в мае проведена вакцинация лис вблизи агрохолдинга в Чебоксарском районе. 

11.06.2020

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