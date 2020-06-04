Администрации сельских поселений Чебоксарского района разместили на сайте госзакупок для проведения аукционов на благоустройство общественных территорий.

Администрация Шинерпосинского сельского поселения планирует благоустройство дворовой территории в д. Новые Тренькасы, ул. Зеленая д. № 1, 1А; 12-й Пятилетки д. № 1, 3, 5 (начальная цена контракта — 7495440 руб.).

Администрация Синьяльского сельского поселения ищет подрядчика для устройства универсальной спортивной площадки (мини-футбол, беговая дорожка, физкультурная площадка) в д. Мошкасы (начальная цена контракта — 7670770 руб.).

Администрация Атлашевского сельского поселения планирует благоустройство по пер. В. Кудряшова и ул. 70 лет Октября в п. Новое Атлашево (центральная часть, до остановочной площадки, начальная цена контракта — 9943940 руб.).

Уже определился подрядчик для ремонта тротуара по ул. Советская с. Ишлеи Чебоксарского района от перекрестка дороги «Чебоксары-Сурское» поворот на Ишлеи и до Районной больницы № 2. Работы выполнит ООО «Б и В». Цена контракта — 2207536 руб.

4.06.2020

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