Сегодня в час ночи на пульт пожарно-спасательной части-41 п.Кугеси поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в д. Митрофанкасы Большекатрасьского сельского поселения.

Как сообщил старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Леонид Малов, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Огонь уничтожил баню и два жилых дома, у которых один собственник. Для тушения пожара привлекались пять единиц техники. Имущество было не застраховано.

Пожар в д. Митрофанкасы #таванен



22.05.2020

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