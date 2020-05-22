Сегодня в час ночи на пульт пожарно-спасательной части-41 п.Кугеси поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в д. Митрофанкасы Большекатрасьского сельского поселения.
Как сообщил старший инспектор Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Леонид Малов, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.
Огонь уничтожил баню и два жилых дома, у которых один собственник. Для тушения пожара привлекались пять единиц техники. Имущество было не застраховано.
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Пожар в д. Митрофанкасы #таванен
22.05.2020
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