В д. Митрофанкасы произошел крупный пожар

22 мая, 2020 - МЧС сообщает, Новости - нет комментариев

Сегодня в час ночи на пульт пожарно-спасательной части-41 п.Кугеси поступило сообщение о пожаре на улице Ленина в д. Митрофанкасы Большекатрасьского сельского поселения. 

 Как сообщил старший инспектор  Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Чебоксарскому району ГУ МЧС РФ по Чувашии Леонид Малов, предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Огонь уничтожил баню и два жилых дома,  у которых один собственник. Для тушения пожара привлекались пять единиц техники.   Имущество было не застраховано.

Пожар в д. Митрофанкасы #таванен


22.05.2020

www.tavanen.ru 

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