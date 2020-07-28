В д. Кшауши 30 многодетных семей Кшаушского сельского поселения получили земельные участки. Для их предоставления администрацией Чебоксарского района был выкуплен из земель сельскохозяйственного назначения и включен в границы населенного пункта д.Кшауши участок общей площадью 6,7 га.

На сегодняшний день по Кшаушскому сельскому поселению учтено 49 многодетных семей, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, из них: 40 многодетных семей получили земельные участки, оставшиеся 9 — в очереди на получение участков.