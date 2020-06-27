В д. Кшауши выездное голосование состоялось с соблюдением норм санитарной безопасности

27 июня, 2020 - Новости - нет комментариев

Выездное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Кшаушском сельском поселении проходит с соблюдением всех норм санитарной безопасности, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Сегодня избирательная комиссия 1735 провела выездное голосование в д. Кшауши. Члены избирательной комиссии были в защитных костюмах, экранах, перчатках. Всем избирателя также выданы индивидуальные средства защиты. Избиратеолям руки обработаны антисептиком. Паспорт предъявляется членам комиссии на расстоянии вытянутой руки, после заполнения бюллетеня его опускают в прозрачный ящик для голосования.


Выездное голосование в Кшаушском сельском поселении


27.06. 2020

www.tavanen.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости