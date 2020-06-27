Выездное голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ в Кшаушском сельском поселении проходит с соблюдением всех норм санитарной безопасности, вызванных ситуацией с коронавирусом.

Сегодня избирательная комиссия 1735 провела выездное голосование в д. Кшауши. Члены избирательной комиссии были в защитных костюмах, экранах, перчатках. Всем избирателя также выданы индивидуальные средства защиты. Избиратеолям руки обработаны антисептиком. Паспорт предъявляется членам комиссии на расстоянии вытянутой руки, после заполнения бюллетеня его опускают в прозрачный ящик для голосования.





Выездное голосование в Кшаушском сельском поселении

27.06. 2020

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