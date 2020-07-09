Для проверки хода реализации нацпроекта «Культура» с рабочим визитом повторно посетила Кшаушскую сельскую библиотеку заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Елена Чернова. Вместе с начальником отдела культуры, туризма и социального развития Чебоксарского района Екатериной Кирилловой, директором Централизованной библиотечной системы района Галиной Тимофеевой, главой Кшаушского сельского поселения Сергеем Мульдияровым обсудили технические вопросы. На совещании присутствовал и руководитель проекта компании «Дисплей-АРТ» (г. Казань) Андрей Жуков.

После осмотра помещений библиотеки присутствующие остались довольны проделанной подрядной организацией работой.

На протяжении четырех месяцев шли работы по модернизации Кшаушской сельской библиотеки Чебоксарского района в рамках реализации национального проекта «Культура».

На сегодняшний день библиотека уже приобрела новый облик по разработанному дизайнерскому проекту компании «Дисплей-АРТ»: завершены ремонтные работы, выполнена художественная роспись стен, расставлена новая корпусная и мягкая мебель, установлено современное компьютерное и мультимедийное оборудование.

В настоящее время полным ходом идет работа по расстановке книжного фонда, который пополнился книгами популярных книжных издательств, как: «Детская литература», «Логос», «Эксмо», «Энас», «Росмэн», «Азбука-Аттикус», «АСТ», «Чувашское книжное издательство».

9.07.2020

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