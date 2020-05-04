Семья Абрамовых в д. Коснары занимается выращиванием рассады. Валерий Николаевич, которому на днях исполнилось 67, наравне с супругой следит за тем, чтобы ростки были крепкими и здоровыми. Об этом сообщает ГТРК «Чувашия».

Забота о предстоящем урожае не дает покоя даже ночью. Чтобы в холодную погоду рассада не погибла, приходится топить печь, которая установлена прямо в теплице.

На подмогу пенсионерам приходят дети и внуки. Старший сын с семьей живет на соседней улице, они по примеру родителей больше 20 лет назад тоже занялись выращиванием рассады, в том числе и на продажу. И рассчитывают, что пандемия коронавируса, все-таки не сделает их труд напрасным. — На целый день работы хватает, без выхода куда-либо. Рекомендуем сидеть дома, но в деревне сидеть дома — это работать дома, — объясняет Феликс Абрамов.

4.05.2020

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