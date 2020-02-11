Мастерица на все руки Люция Александрова проживает в д. Ердово Атлашевского сельского поселения. Она не проводит ни одной свободной минуты без вязания или вышивания. С малых лет ее обучала рукоделию мать Валентина Александровна Чумакова, а Люцию научила всему, что умеет, свою дочь Оксану. Причем скорость изготовления ею вещей, к примеру, свитер может связать за 5 дней. При этом она держит козу, а также является участницей творческого коллектива «Çăлкуç» при Ердовском клубе с 1992 года.

Основное ее увлечение — вышивание картин бисером и вязание спицами. На создание одной картины уходит 1-1,5 месяца, свитера — 5 дней.

С филигранной точностью искусница вышивает иконы, для этого получила благословение у священника. В ближайшее время она планирует вышить икону Божьей Матери «Казанская».

Кроме этого, Люция Александрова изготавливает хушпу и чувашские нагрудные женские украшения.

Мастерица Люция Александрова из д.Ердово#таванен

11.02.2020

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