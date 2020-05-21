В д. Вурманкасы Вурман-Сюктерского сельского поселения Александр и Ирина Селедкины собственными руками создают на своём приусадебном участке сказку.

Сначала она покрасили в яркие цвета беседку, затем — колодец, после — построили внушительный мангал из красного кирпича. В начале этого года посередине огорода появилась избушка на «курьих» ножках, которая на самом деле скрыла бак с водой. По всему периметра огорода развешены декоративные и яркие скворечники. Совсем недавно Александр оградил не высоким, но красивым забором поле красных тюльпанов, а после Ирина и Александр построили дорожку из жёлто-зелёных спилов. Ярко-красные спилы скоро появятся и под избушкой на «курьих» ножках.

«Сердце огорода» — искусственный водоём с рыбками, вокруг него уже сейчас благоухабт цветы. Так будет все лето — одни цветы будут отцветаит, а другие вновь радовать.

Еще один немаловалный экспонат экспозиции — деревянная скульптура Аркаша. Он тоже весь в цветах — горшки, кашпо стоят повсюду.

У супругов Селедкиных — ещё немало идей по благоустройству своего участка.

Напомним, что супруги ежегодно украшают прилегающую к их дому территорию снеговиками, снежными фигурами, искусственными елями и разноцветными огнями. И уже становились призером республиканского конкурса на лучшее новогоднее оформление придомовой территории.

В д. Вурманкасы Селедкины создают новые объекты #таванен

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18.05.2020

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