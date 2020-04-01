На сайте госзакупок администрация Шинерпосинского сельского поселения разместила тендер для поиска подрядчика для проведения работ по ремонту дороги по улице Марсельского в д.Большой Чигирь. Начальная цена контракта — 5687240 руб.
Администрация Янышского сельского поселения планирует првоести ремонт участка автомобильной дороги д. Яныши от съезда дороги «Яныши- Лапракасы» на ул. Заовражная до д.№7. Начальная цена контракта — 362211 руб.
Последний день приема заявок — 6 апреля.
Ссылка по теме:
Для деревни Большой Чигирь Шинерпосинского сельского поселения спроектируют дорогу за 1,9 млн рублей
1.04.2020
www.tavanen.ru
Комментарии: