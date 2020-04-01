В д. Большой Чигирь отремонтируют дорогу по улице Марсельского

1 апреля, 2020 - Новости - нет комментариев

На сайте госзакупок администрация Шинерпосинского сельского поселения разместила тендер для поиска подрядчика для проведения работ по ремонту дороги по улице Марсельского в д.Большой Чигирь. Начальная цена контракта — 5687240 руб.

Администрация Янышского сельского поселения планирует првоести ремонт участка автомобильной дороги  д. Яныши от съезда  дороги «Яныши- Лапракасы» на ул. Заовражная до д.№7.  Начальная цена контракта — 362211 руб.

Последний день приема заявок — 6 апреля. 

 

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1.04.2020

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