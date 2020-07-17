Примеров, когда беспечность граждан становится причиной повреждения воздушных ЛЭП, немало — с начала года в республике уже зарегистрировано пять случаев. Лидирует Чебоксарский район. В Атлашево крутой джип не смог объехать опору электролинии — пришлось энергетикам выезжать на ремонтные работы. В другом случае водитель КамАЗа, разворачиваясь, не заметил опору ЛЭП — повреждения оценили на 71 тыс. рублей.Об этом сообщает «Советская Чувашия».

Буквально на днях в деревне Большой Чигирь ВАЗ-2107 протаранил опору ВЛ. «Жигули» — автомобиль вроде бы и не тяжелый, с джипом не сравнить, тем не менее от сильного удара даже бетонный столб сломался. Водителя, получившего травмы, пришлось госпитализировать.

17.07.2020

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