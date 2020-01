View this post on Instagram

В Красноармейском районе Чувашии в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой погиб один человек. Авария произошла 1 января около 10 часов 30 минут на 41 километре автодороги «Чебоксары — Сурское» в Красноармейском районе возле населенного пункта Пикшики. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Киа Рио», совершая обгон попутно движущегося транспортного средства, в зоне действия знака «Обгон запрещён», при перестроении на свою полосу движения, не справился с управлением, в результате чего иномарку вынесло на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом «ГАЗель Некст». Легковушка съехала в кювет. В результате ДТП водитель «Киа» от полученных травм скончался на месте. В рейсовой маршрутке, следовавшей из Вурнар в Чебоксары находилось 6 пассажиров, двум из них понадобилась медицинская помощь. ГИБДД устанавливает все причины произошедшего.