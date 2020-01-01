В ДТП с участием маршрутки в Красноармейском районе погиб мужчина

1 января, 2020 - Актуально - нет комментариев

Сегодня авария произошла около 10:30 в Красноармейском районе на 41 км трассы  «Чебоксары-Сурское» возле деревни Пикшихи. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

По предварительным данным, водитель «Киа Рио» в зоне действия знака «Обгон завершён» попытался на встречной полосе движения обогнать попутный транспорт, но при возвращении на свою полосу не справился с управлением.В результате машину  вынесло на встречку, где она столкнулась с рейсовым микроавтобусом «ГАЗель Некст». После удара обе машины съехали в кювет.

От полученных травм водитель «Киа Рио» погиб на месте аварии.

Двоим пассажирам микроавтобуса, следовавшей из Вурнар в Чебоксары, понадобилась медицинская помощь (в салоне было шесть пассажиров).

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В Красноармейском районе Чувашии в результате столкновения легкового автомобиля с маршруткой погиб один человек. Авария произошла 1 января около 10 часов 30 минут на 41 километре автодороги «Чебоксары — Сурское» в Красноармейском районе возле населенного пункта Пикшики. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Киа Рио», совершая обгон попутно движущегося транспортного средства, в зоне действия знака «Обгон запрещён», при перестроении на свою полосу движения, не справился с управлением, в результате чего иномарку вынесло на встречку, где произошло столкновение с микроавтобусом «ГАЗель Некст». Легковушка съехала в кювет. В результате ДТП водитель «Киа» от полученных травм скончался на месте. В рейсовой маршрутке, следовавшей из Вурнар в Чебоксары находилось 6 пассажиров, двум из них понадобилась медицинская помощь. ГИБДД устанавливает все причины произошедшего.

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1.01.2020

www.tavanen.ru

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