Сегодня авария произошла около 10:30 в Красноармейском районе на 41 км трассы «Чебоксары-Сурское» возле деревни Пикшихи. Об этом сообщает ГИБДД Чувашии.

По предварительным данным, водитель «Киа Рио» в зоне действия знака «Обгон завершён» попытался на встречной полосе движения обогнать попутный транспорт, но при возвращении на свою полосу не справился с управлением.В результате машину вынесло на встречку, где она столкнулась с рейсовым микроавтобусом «ГАЗель Некст». После удара обе машины съехали в кювет.

От полученных травм водитель «Киа Рио» погиб на месте аварии.

Двоим пассажирам микроавтобуса, следовавшей из Вурнар в Чебоксары, понадобилась медицинская помощь (в салоне было шесть пассажиров).

1.01.2020

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