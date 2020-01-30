В Чебоксарах утром 30 января на повороте с улицы Энтузиастов на Октябрьский мост произошло ДТП с участием грузовика и маршрутного микроавтобуса с пассажирами.⠀

Как сообщает Минздрав Чувашии, в Единый Call-центр скорой помощи вызов поступил в 10:28. Через пять минут первая бригада была уже на месте. В аварии пострадали двое: мужчина и женщина средних лет. После получения необходимой медицинской помощи, доставлены в больницу, осмотрены и отпущены на амбулаторное лечение.

Всего в микроавтобусе было пять пассажиров, сообщает ГИБДД Чувашии.

30.01.2020

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