В ДТП в Моргаушском районе погиб уроженец Киргизии

27 февраля, 2020 - Актуально - нет комментариев

Вчера в ДТП в Моргаушском районе погиб водитель.  

Как сообщает ГИБДД Чувашии,   около 23 часов на 605 километре автодороги М-7 «Москва-Уфа» в Моргаушском районе 26-летний уроженец Киргизской республики за рулем «Хендай Гетс», двигаясь в направлении г. Уфа, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомашиной ГАЗ, а затем с «Шевроле Лачетти», следовавшей в попутном с «ГАЗ» направлении.

В результате ДТП водитель «Хендай» от полученных травм скончался в больнице, а два его  пассажира, мужчины 18 и 20 лет, госпитализированы. Позже за помощью медиков также обратился 24-летний пассажир «Лачетти».

По некоторым данным, водитель «Хендай Гетс» в момент аварии разговаривал по мобильному телефону и не заметил, как автомобиль вынесло на встречную полосу движения.

По результатам освидетельствования все водители трезвы.

По данному факту проводится проверка.

27.02.2020

www.tavanen.ru 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Открыть все новости