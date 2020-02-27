Вчера в ДТП в Моргаушском районе погиб водитель.
Как сообщает ГИБДД Чувашии, около 23 часов на 605 километре автодороги М-7 «Москва-Уфа» в Моргаушском районе 26-летний уроженец Киргизской республики за рулем «Хендай Гетс», двигаясь в направлении г. Уфа, по предварительным данным, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомашиной ГАЗ, а затем с «Шевроле Лачетти», следовавшей в попутном с «ГАЗ» направлении.
В результате ДТП водитель «Хендай» от полученных травм скончался в больнице, а два его пассажира, мужчины 18 и 20 лет, госпитализированы. Позже за помощью медиков также обратился 24-летний пассажир «Лачетти».
По некоторым данным, водитель «Хендай Гетс» в момент аварии разговаривал по мобильному телефону и не заметил, как автомобиль вынесло на встречную полосу движения.
По результатам освидетельствования все водители трезвы.
По данному факту проводится проверка.
27.02.2020
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